الرئيس التونسي يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي الأزمة الليبية

بحث رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، آخر المستجدات في ليبيا.

كما تناول اللقاء، مناقشة أهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم يضمن تحقيق الاستقرار وفقا للمبادرة الرئاسية التونسية للتسوية السياسية ومخرجات الندوة الدولية حول ليبيا بباريس والتي جددت المساندة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وكذلك آليات تنفيذ خريطة الطريق في عدد من مجالات التعاون التي تهم الجانبين.

