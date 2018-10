عثرت كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 128 مشاة التابعتين للقوات المسلحة، على مخبأ سري للجماعات الإرهابية جنوب منطقة هراوة.

وبحسب المكتب الإعلامي لشعبة الإعلام الحربي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” فإن المخبأ يعد مغارة جبلية يتحصن بها الإرهابيون إلى جانب استخدامها للمعيشة والمبيت وتجهيز المفخخات ، لتكون منطلقاً لعملياتهم.

