السلاك يشكف موقف السراج من توحيد الجيش ومؤتمر باليرمو

شدد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، على ضرورة التوصل إلى الاتفاق النهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية، والذي يستوجب توضيح وضع السلطة المدنية المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحياته، وفق ما ذكره الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، في مؤتمر صحفي، أكد فيه دعم رئيس المجلس الرئاسي الكامل لتوحيد المؤسسة العسكرية، وأن رئيس المجلس يتابع المفاوضات الهامة مع ضباط الجيش التابعين لحكومة الوفاق.

وأكد السلاك، خلال المؤتمر الصحفي، أن توحيد المؤسسات، ولا سيما السيادية منها لا يمكن فصلُه عن الحل السياسي الشامل.

وفيما يخص ملف الترتيبات الأمنية، أوضح الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة النهائية الخاصة بالترتيبات الأمنية، لدخولها حيز التنفيذ، وبعدها التشاور والتنسيق مع الأطراف كافة.

وحول ملف الإصلاحات الاقتصادية، أشار السلاك أن رئيس المجلس يتابع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع المصرف المركزي، والتي منها متابعةُ الاعتمادات وأداء المصارف التجارية وتطبيقها للإجراءات. وأن المرحلة القادمة ستشهد معالجة لدعم المحروقات استكمالا لتنفيذ حزمة الإجراءات لتخفيف العبء على الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب.

وفي سياق الأحداث السياسية والتعديلات الحكومية، أكد السراج، أن الإصلاحات السياسية مستمرة وهناك تعديل وزاري قادم، استكمالا لما جرى من تعديلات في الفترة الماضية.

وحول الملف الأبرز الذي تعمل عليه إيطاليا لمؤتمرها حول ليبيا، أوضح الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي ، أن رئيس رئيس المجلس الرئاسي أكد التزامه لحضور المؤتمر، لأجل الخروج بنتائج إيجابية ملموسة تفضي إلى تسوية سياسية شاملة لحل الأزمة.

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