مكاسب من حقل أبوالطفل النفطي بارتفاع إنتاج الغاز منه لأكثر من 9 ملايين قدم مكعب يومياً

ليبيا – كشفت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس عن تمكن شركة مليتة للنفط والغاز من رفع إنتاج حقل أبوالطفل النفطي (جنوب شرق جالو وأوجلة ) محققاً مكاسب كبيرة مؤخراً دون الإعلان عن قيمتها المالية .

وأكدت المؤسسة في بيان لها تلقت المرصد نسخة عنه مساء الإثنين بأن هذا الرفع يأتي رغم التحديات الأمنية والقيود اللوجستية معلنة إنتهاء شركة مليتة للنفط والغاز من إجراء اختبارات التشغيل لتوربينة الغاز الشمسية TC5 بتاريخ 13 أكتوبر الجاري .

وأوضح البيان بأن هذه التوربينة هي جزء من مشروع محرقة الضغط المنخفض والذي يعمل على زيادة كميات إنتاج غاز الآبار ذات الضغط المنخفض والذي ينتقل بعد ذلك إلى محطة تسييل الغاز (NGL)”.

وأضافت الوطنية للنفط بأن المشروع نجح في زيادة كميات المكثفات بحوالي 2000 برميل ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 9500 برميل في اليوم فيما إنخفضت نسبة الغازات المنبعثة إلى الصفر.

وأعلن بيان المؤسسة بأن الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار المملوكة لها قد ساعدت في إتمام صيانة البئر رقم 56 وإعادته للإنتاج بقدرة 4800 برميل نفط في اليوم وحوالي 9 ملايين قدم مكعب من الغاز يومياً.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط فى ختام بيانها عن توقعها بأن يتم الانتهاء من صيانة البئر A49 قبل نهاية العام، وبالتالي زيادة الإنتاج بمقدار 1000 برميل في اليوم بحسب نص البيان .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية