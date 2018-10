العناصر الأمنية تحبط محاولة هروب سجناء‎ في الجفرة

تمكنت العناصر الأمنية من إحباط محاولة سجناء الهروب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل شمال مدينة هون في منطقة الجفرة.

وكشفت المصادر ، في تصريحات صحافية، أن مجموعة تتكون من 30 سجيناً هاجموا أحد عناصر الحراسة عند فتحه الباب واستولوا على سلاح من حارس آخر، وقاموا بإطلاق النار في الهواء، لتهريب السجناء.

وقالت المصادر إن إدارة السجن أجرت اتصالات مع قوات الشرطة وتمت مُحاصرة المكان المحيط بالسجن بمساعدة بعض الشباب المتطوع، وألقي القبض على جميع الفارين وإرجاعهم إلى السجن دون وقوع أي أضرار

