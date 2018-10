الدولية للهجرة ترحل ١٣ الف مهاجرا إلى بلدانهم

رحلت المنظمة الدولية للهجرة 13 ألف مهاجر من 32 جنسية بشكل طوعي إلى بلدانهم من ليبيا.

واعلنت المنظمة في بيان لها عن نجاحها في إعادة هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع السلطات الليبية وبلدانهم الأصلية منذ بداية العام الجاري.

جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الدولية ومنها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مازالت توجّه أصابع الاتهام إلى ليبيا لوقوعها فريسة لتجّار البشر والجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، التي ازداد نفوذها مع تشديد أوروبا على الهجرة عبر البحر المتوسط وتنصلها من مسؤولية اللاجئين وتصدير أزمتهم لدول شمال أفريقيا.

