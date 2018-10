أكد مدير أمن مطروح المصرية اللواء هشام نصر، امس الإثنين، عودة 289 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري، وسفر 315 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف نصر أن عدد المصريين القادمين من الجانب الليبي خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم 244 وصول شرعي و45 غير شرعي، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول المصريين، بينما تم إنهاء إجراءات سفر 1052 بينهم عبر المنفذ منهم 315 مصريًا و737 ليبيًا.

