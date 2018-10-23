بلدي سبها يستلم العيادات الذهبية بعد صيانتها

استلم المجلس البلدي سبها، العيادات الذهبية، بعد أن تمت صيانتها من قبل برنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد العيادة ثاني أكبر مؤسسة صحية في سبها، حيث كانت تستقبل 8,000 مريض في الشهر قبل أن تلحقها أضرار مادية كبيرة خلال الأحداث التي عاشتها المدينة سنة 2014.

وأعرب وكيل بلدية سبها محمد خليفة، عن شكره لكل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و وزارة الحكم المحلي على مساهمتهم في تحسين الخدمات الصحية لسكان مدينة سبها، خلال كلمة له بإسم عميد البلدية، حامد الخيالي، في حفل تسليم مجمع العيادات.

وأوضح مدير مجمع العيادات الذهبية، امحمد أبو عذبة، أن 96,000 مواطن سيستفيدون من أعمال الصيانة للعيادات، مؤكدا أن الخدمات الصحية لم تكن متاحة على مدى سنوات طويلة ولكن بفضل أعمال الصيانة، يمكننا تقديم هذه الخدمات من جديد.

وسيستفيد من عودة العيادات الذهبية، العديد من المرضى، في عدة أقسام منها، والتي من أبرزها أقسام التوليد وأمراض النساء وطب الأطفال ومختبر الدم وتخصصات أخرى.

وكانت هذه العيادات تُعرف سابقا باسم “عيادة القرضة”، ويأتي مشروع صيانتها ضمن مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذها بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبلديات طرابلس وصبراتة وسبها ومرزق وبنغازي والكفرة.

وتساهم في هذا المشروع، جمهورية كوريا الجنوبية، الذي يعمل على تنفيذ 33 مشروع صيانة للبنية التحتية الحيوية وتزويد عدد من المؤسسات بمعدات عمل بالإضافة إلى تعزيز السلم المحلي والحوار المجتمعي.

ويعمل المشروع على مساعدة شركة المياه والصرف الصحي في سبها، إضافة إلى مشروع العمل الآخر، لإنشاء أول حديقة عامة بالمدينة.

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