أعلنت حكومتي الوفاق فى طرابلس والحكومة المؤقتة فى البيضاء عن أن اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر عطلة رسمية وذلك بمناسبة ” عيد التحرير من النظام السابق ” .

وأوضح رئيس حكومة الوفاق فائز السراج،في بيان له، أن هذه العطلة تأتي تنفيذا للقانون رقم 5 لسنة 2012 وتسري على كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى فى ذلك مرافق الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية و العاجلة مع حفظ حق العاملين بها فى الحصول على عطلة لاحقة .

وعلى صعيد متصل أشار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، بأن القانون رقم 5 لسنة 2012 إستثناء المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها التواجد فى مقارها من هذه العطلة التي قالت بأنها تأتي إبتهاجاً بالذكرى السابعة لإعلان تحرير كامل التراب الليبي من النظام السابق ، وفقاً لنص البيان.

The post لأول مرة يتفق السراج والثني … والفرحة تجمعهما appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية