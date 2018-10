المتوسط – سامر أبو وردة

تمكنت قوات الجيش الوطني من تصفية القيادي الإرهابي، عبدالغفار منصور الطشاني، خلال عملية قنص نفذها أفراد تابعين للكتيبه 210 مشاة والتابعة للقياده العامه للقوات المسلحه الليبية ،في محور ” المغار ”

” الطشاني “، من سكان شارع حشيشه في وسط المدينهة، معروف بانتمائه لتنظيم “القاعدة” الإرهابي.

شارك “الطشاني” في المواجهات ضد قوات الجيش الوطني، بعد إطلاقها عملية تحرير درنة، حيث كان مسؤول القتال لما يعرف بـ “مجلس شورى مجاهدي درنة” في محاور وسط المدينة.

ويعد “الطشاني” من المقربين إلى القيادي والقاضي الشرعي لمجلس شوري مجاهدي درنة، بوزيد محمد الشلوي، والمكني ‎” أبوزيد الشلوي “، والذي قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة في محور شيحا الشرقية في السادس من يونيو الماضي.

يشار إلى أنه لدي ” الطشاني ” نجله ” إسلام عبدالغفار الطشاني ” من مواليد 1998، والذي التحق بمجلس شوري مجاهدي درنة، وصار ضمن السريه الأمنية المسؤولة عن عمليات الخطف والتصفية والتعذيب بالمدينه ،وقتل خلال المواجهات مع القوات المسلحه في سبتمبر الماضي.

كما أن ابن شقيقه، وأحد منتسبي تنظيم “داعش”، محمد عبدالبارئ الطشاني ” من مواليد 1994 الشهير ” الزنكل ” والذي كان من مجموعة القيادي في تنظيم الدولة ” محمد التاجوري ” السجين لدي قوة الردع الخاصة، والذي سافر الي سوريا خلال العام 2013 .

The post مقتل القيادي الإرهابي “الطشاني” في درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية