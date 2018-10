اجتمع رئيس المجلس الاجتماعي الاعلى لطوارق ليبـيا وأعضاءه، أمس الإثنين، مع أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالعاصمة الجزائرية .

وبحث الوفد الليبي مع عدد من مسؤولين بدولة الجزائر عدة ملفات مهمة وذات الاهتمام المشترك، وتعتبر هذه اول زيارة يقوم بها وفد يمثل المجلس الاجتماعي الاعلى لدولة الجزائر.

The post لأول مرة .. وفد يمثل المجلس الاجتماعي الاعلى لطوارق ليبيا في الجزائر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية