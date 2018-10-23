الهازل: معركة الهاني جسّدت المعنى الحقيقي لوحدة ليبيا

كتب الباحث في الشؤون التاريخية، وعضو مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، علي الهازل، بأن اليوم 23 أكتوبر 2018، هو الذكري السابعة بعد المئة لمعركة الهاني الكبري، التي جرت بمدنية طرابلس وكانت أول معركة خاضها الأباء والأجداد لصد القوات الايطالية بطرابلس وكانت متزامنة مع معركة المرقب بالخمس.

وأوضح الهازل في منشور كتبه على صفحته الشخصية على الفيسبوك، بقوله: “أنا لن أدخل في التفاصيل ولكن كل ما في الأمر أنني أشير إليهما باعتبارهما قد تجسدت فيهما المعنى الحقيقي للوحدة واللحمة الوطنية”

ويُصادف اليوم أيضا، الذكرى السابعة لخطاب التحرير الذي ألقاه المستشار مصطفى عبدالجليل، أعلن فيه تحرير ليبيا من سطوة نظام معمر القذافي بعد لمدة 42 عاما، حكم فيها العقيد بالحديد والنار، ومنع أي صوت يعلوا فوق صوته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية