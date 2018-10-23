الأرصاد الجوية تكشف أحوال الطقس في ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، يوم أمس ، بسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة قد تكون غزيرة أحيانا، اليوم الأثنين، على أغلب مناطق الشمال مصحوبة بزوابع رعدية، قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة مع رياح نشطة الى قوية على مناطق الشمال الغربي تتراوح سرعتها مابين (50-70كم ساعة حيث تسبب في اضطراب البحر عليه نأمل أخذ الحيطة و الحذر.

وأوضح المركز على صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن “فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال ونتوقع حدوث تقلبات جوية يوم الغد على مناطق الشمال الغربي نتيجة لتحرك منخفض جوي جنوب إيطاليا يتحرك بإتجاه السواحل الليبية”.

وأشار المركز إلى أن طقس أغلب مناطق الجنوب سيكون مستقرا حيث تتراوح درجات الحرارة مابين (29-33) درجة مئوية تصل إلى (35) درجة مئوية على غات.فيما ستنخفض درجة الحرارة على مناطق الشمال الشرقي اليوم.

وهطلت الأمطار اليوم على منطاق غرب ليبيا، في مدينة زوارة وراس جدير ومدينة الزاوية، وعلى عموم المنطقة، بعد ساعات من رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

واشتكى عدد من المواطنين فجر اليوم الأثنين، من انقطاع الكهرباء فور هطول الأمطار، متخوّفين من استمرار انقطاعها مع دخول فصل الشتاء.

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