حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم الثلاثاء 23 / أكتوبر

إليــــــكم جدول مواعيد إقــــــــلاع و وصـــــول الرحلات الدولية والداخلية مـــن وإلــى مطار معيتيقة الدولي ليوم الثلاثاء 23/10/2018 إن شاء الله تعالى .
عن مصدر الخبر
جريدة الايام الليبية
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
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