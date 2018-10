انعقاد الاجتماع الأول للجنة حصر أضرار اشتباكات جنوب طرابلس

عقدت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم”1399″، بشأن حصر الأصول الثابتة والمنقولة والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في المناطق المتضررة من الاشتباكات التي شهدتها جنوب طرابلس مؤخراً اجتماعها الاول صباح اليوم الاثنين. وترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء رئيس اللجنة العليا للنازحين والمهجرين الدكتور” محمد الفاضل جبران”، بحضور مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، ومديري مكتبي المشروعات في منطقتي “أبوسليم، قصر بن غشير”. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتنفيذ القرار.

