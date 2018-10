«السراج» و«المشري» و«الجويلي» يتباحثون تفعيل المؤسسة العسكرية

التقى ظهر اليوم الإثنين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” برئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، وبحضور اللواء “أسامة جويلي” آمر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث تم بحث سبل تفعيل وبناء المؤسسة العسكرية.

واستعرض الاجتماع، الترتيبات الأمنية الجاري تنفيذها بمدينة طرابلس، والتي ستشمل مناطق أخرى، كما تناول الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية.

وخلص اللقاء، إلى أهمية تكاتف جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة لإرساء دعائم الأمن في هذه المنطقة والتنسيق العالي بينها في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وفق ما تقتضيه مصلحة المواطن وفي ظل التشريعات النافذة.

يُذكر أن المجلس الرئاسي أصدر قراراً تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى”، في 27 سبتمبر من العام الجاري، وبرئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد أحمد عبود.

