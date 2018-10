لقاء يجمع كاجمان بوكيل وزارة المواصلات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالسلام كاجمان”، اليوم الاثنين وكيل وزارة المواصلات والمكلف بتسير الوزارة “هشام بوشكيوات”. حيث تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور عضو مجلس النواب “أبو صلاح شلبي”، التأكيد على البدء مشروع صيانة طريق “القيرة _ الشويرف”، حسب القرار الصادر من مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني على مشروع صيانة الطريق حسب بند المتفرقات بقيمة 24 مليون وخمسمئة ألف دينار ليبي.

