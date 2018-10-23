بلدي غات يستنكر التعامل مع الشخصيات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

أصدر المجلس البلدي غات بيانا بشأن التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية، حمل فيه كل من استقبل أي شخصية من الشخصيات الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو ممثلي المنظمات الدولية دون الرجوع والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وما يترتب من عواقب وتداعيات على أمن وسيادة الدولة ومسؤولية قانونية وجنائية

وأعرب المجلس في بيانه عن استنكاره للترتيبات التي يجريها البعض باسم بلدية غات لتنظيم اجتماعات أو لقاءات مع بعض المنظمات الأجنبية الغير حكومية أو استقبال بعض السفراء والشخصيات الدولية الحكومية دون تنسيق وتشاور مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بالإضافة إلى أن أي اجتماعات أو لقاءات ليتن داخل نطاق بلدية غات مع الجهات أو المنظمات الأجنبية الغير حكومية لابد فيها من أخذ الإذن من مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

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