هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية تتجه لإيقاف عملها بميناء الخمس

أكدت هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية أن العمل سيتوقف بالوحدة التابعة لها بمنفذ الخمس البحري.

وعزت الهيئة في بيان ،الأحد، أسباب إيقاف العمل بخروج الوضع الأمني عن سيطرة الجهات المختصة، ما يشكل بحسب الهيئة خطورة بالغة على صحة وسلامة المستهلك، مؤكدة أنه لن يجري التعامل مع أي شحنة غذائية داخل الميناء إلى حين تأمين المنفذ وفرض سيطرة أمنية كاملة داخله وفق نص البيان.

وكانت هيئة الرقابة على الأدوية والأغذية قد وجهت مراسلات سابقة لرئيس المجلس الرئاسي تحذر فيها من تواصل بعض الإشكاليات الأمنية بالمنفذ.

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