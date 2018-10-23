“أراب تايمز”: ليبيا ستكون نرويج شمال أفريقيا

نشرت صحيفة “أراب تايمز” الناطقة بالإنجليزية مقالا حول أهمية النفط الليبي ودوره في رفع ليبيا إلى مصاف الدول المرفهة مثل النرويج، جاء فيه:

أنه مع ازدياد إنتاج النفط الليبي، لوحظ وجود بعض أهم احتياطات النفط في العالم من حيث الجودة. وأشارت الصحيفة إلى أنه “لا يوجد ما يمنع ليبيا من أن تصبح نرويج شمال إفريقيا”، مشيرة إلى الدولة الاسكندنافية الغنية التي تفوق بكثير بقية أوروبا – باستثناء روسيا – من حيث إنتاج النفط.

وقالت الصحيفة أنه ومع تزايد إنتاج النفط الليبي، هناك أمل بأن يتحقق هدف البلاد المتمثل في إنتاج 1.6 مليون برميل في اليوم بحلول أوائل عام 2020. مُذكّرة بأن إنتاج هذا العام سبق وأن بلغ 1.2 مليون برميل في اليوم في بعض الأحيان.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، تحتفظ ليبيا بأكبر احتياطيات أفريقيا بنحو 48.4 مليار برميل.

وأشارت “أراب تايمز” إلى الأزمات التي تواجهها ليبيا، أبرزها الصراعات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فقد تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من إعادة فتح بعض حقول النفط الرئيسية عام 2018 ورفع إيرادات النفط والغاز في النصف الأول من العام إلى 13.6 مليار دولار، أي أكثر من عام 2017 بأكمله من خلال عقد صفقات أمنية مع المجموعات المُسلحة.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى ورقة بحثية نشرت حول النفط الليبي مؤخرًا جاء فيها: “إن الآثار المترتبة الإيجابية على اقتصاد ليبيا واسعة النطاق، نظرًا للأهمية الحيوية لصادرات النفط إلى كل من الحسابات الجارية والحسابات المالية – فالنفط يشكل أكثر من 90% من عائدات الحكومة وعائدات التصدير، وأنه على الرغم من أن المزيد من الاضطرابات ذات الصلة بالأمن التي من المرجح أن تؤثر على الإنتاج، فقد أظهر قطاع النفط الليبي قدرة على التعافي في فترة زمنية قصيرة”.

وذكرت “أراب تايمز” أنه سبق وأن وصف خبير سياسي ليبيا بأنها واحدة من أغنى الدول في العالم من حيث نسبة الموارد لسكانها” لكن غياب الحكومة المركزية، والاتفاق الدستوري بين مختلف أصحاب المصلحة، فإن هذه الثروات لن تُساعد ليبيا على الانتقال إلى نظام سلمي جديد. وأنه بدون سلام وأمن، لا يمكن استخدام الأموال لتحديث البلاد”.

ويشير المقال أيضا إلى التطورات السياسية في ليبيا وكيف ينصب التركيز عليها. حيث تأمل القوى الخارجية في القضاء على الفوضى الليبية من خلال انتخابات لتشكيل حكومة جديدة موحدة لإنهاء الانقسام. وكيف أن القادة الليبيين الرئيسيين حددوا في مؤتمر باريس شهر ديسمبر موعدا للانتخابات.

لكن وفقًا لتقرير صادر هذا الأسبوع من قبل “اقتصاديات النفط” فإن: “الاستعدادات متخلّفة، وقد أدى اندلاع أعمال العنف الأخيرة إلى تغيير رؤية مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة بما يشير إلى أنه قد يتم إلغاء الانتخابات”.

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