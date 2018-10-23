بحضور العيساوي.. صندوق الإنماء والافريقية القابضة يوقعان على إعادة رأسملة شركة المتحدة للطيران

ليبيا – تم أمس الأثنين التوقيع النهائي على اتفاقية إعادة رأسمالة الشركة المتحدة للطيران بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة وذلك لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بطائرات الشركة المتحدة للطيران الرابضة بمراكز بعض الدول الأوروبية لغرض الصيانة.

التوقيع النهائي تم وفقاً لإدارة التواصل والاعلام التابعه للمجلس الرئاسي بين رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة سعيد الحضيري ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المكلف رمضان الارناؤوطي.

وحضر التوقيع كل من وزير إقتصاد وصناعة الوفاق علي العيساوي الذي لا يزال تعيينه في منصب وزير بحكومة الوفاق مثار جدل بسبب ورود اسمه من ضمن قائمة المطلوبين للقضاء على خلفية مقتل رئيس الاركان السابق اللواء عبدالفتاح يونس.

كما حضر مراسم التوقيع ايضاً عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد ووكيل وزارة مواصلات الوفاق لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام أبو شكيوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية