المشري يبحث مع لجنة الوفاق والمصالحة سبل تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الإسشاري خالد المشري القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وبذراعها السياسي حزب العدالة والبناء أمس الاثنين اجتماعاً مع لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الشاملة الداعمة للجنة الترتيبات الأمنية بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

المشري ناقش مع لجنة المصالحة بحسب المكتب الاعلامي بمجلس الدولة الاجتماعات التي قامت بها لجنة المصالحة مع أطراف الصراع الذي دار جنوب العاصمة طرابلس مؤخراً والتي وصلت لوقف إطلاق النار وجهود المجلس الأعلى للدولة وسبل دعمه لهذه اللجنة.

وأكد المشري على أن المصالحة الوطنية الشاملة من صلب مهام المجلس وعلى أهمية دعم أعمال اللجنة ومبادراتها.

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