الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم

افتتح، اليوم الثلاثاء، في جنوب الصين وبطول وصل لـ55 كيلومترا، أطول جسر بحري في العالم، ليربط بذلك كلا من هونغ كونغ، وماكاو، ومدينة تشوهاي في مقاطعة قوانغدونغ.

شهد حفل الافتتاح حضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالإضافة لرئيس إدارة هونغ كونغ، كاري لام، ونائب مجلس الدولة الصيني، هان زهين، بحسب مانقل التلفزيون الصيني المركزي.

وستفتتح حركة المرور المجانية على الجسر، يوم الأربعاء، وسيقلل الجسر من عدد ساعات السفر بين هونغ كونغ وتشوهاي من 3 ساعات إلى 30 دقيقة فقط.

ووفقا للتقديرات الأولية فإنه بحلول عام 2030، سيعبر الجسر يوميا أكثر من 29 ألف مركبة وأكثر من 120 ألف مسافر.

كما سيسهم الجسر في تحقيق تكامل اقتصادي كبير بين المدن الثلاث الموجودة في دلتا نهر اللؤلؤ، بالإضافة لتشجيع السياحة في هونغ كونغ وماكاو.

وسيكون هناك حافلات تعمل على مدار الساعة لنقل المسافرين بين المدن باستخدام خدمات هذا الجسر.

يذكر بأن الجسر يتكون من بنية معقدة من الأجزاء بعضها سطحي بطول يصل لـ22.9 كيلومتر، ونفق تحت الماء بطول 6.7 كيلومتر، بالإضافة لعدد من الجزر الاصطناعية.

كما يصل وزن الجسر لأكثر من 400 ألف طن، وهو مجهز لتحمل أعاصير قوية وبسرعة رياح تزيد عن 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة لهزات أرضية تصل قوتها لـ8 درجات، وتصل مدة الجسر الخدمية لـ120 عاما.

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