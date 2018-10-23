الشكشاك يوجه دعوة لباشاغا لزيارة مدينة تاورغاء

ليبيا – كشف عميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك أمس الإثنين بأن عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا سيعطي تعليماته خلال المدة القادمة لتفعيل مركز شرطة ومكتب هيئة السلامة والجوازات بمدينة تاورغاء.

الشكشاك لفت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق إلى أنه وجه دعوة لوزير الداخلية لزيارة مدينة تاورغاء للإطلاع على الأوضاع الأمنية داخلها وتفعيل عدد من المرافق الأمنية داخلها وذلك خلال لقاء جمعه به.

يشار إلى أن هذه الدعوة لوزير داخلية الوفاق تأتي بعد زيارة وفد حكومي من حكومة الوفاق الى مدينة تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة .

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