اللجنة المشكلة لحصر أضرار اشتباكات جنوب طرابلس تعقد اجتماعها الأول

ليبيا – عقدت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم”1399″بشأن حصر الأصول الثابتة والمنقولة والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في المناطق المتضررة من الاشتباكات التي شهدتها جنوب طرابلس مؤخراً اجتماعها الاول أمس الإثنين .

وترأس الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا للنازحين والمهجرين محمد الفاضل جبران.

وحضر اللقاء مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، ومديري مكتبي المشروعات في منطقتي ” أبوسليم، قصر بن غشير” حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتنفيذ القرار.

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