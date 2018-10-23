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اللجنة المشكلة لحصر أضرار اشتباكات جنوب طرابلس تعقد اجتماعها الأول

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقدت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم”1399″بشأن حصر الأصول الثابتة والمنقولة والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في المناطق المتضررة من الاشتباكات التي شهدتها جنوب طرابلس مؤخراً اجتماعها الاول أمس الإثنين .

وترأس الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا للنازحين والمهجرين محمد الفاضل جبران.

وحضر اللقاء مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، ومديري مكتبي المشروعات في منطقتي ” أبوسليم، قصر بن غشير” حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتنفيذ القرار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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