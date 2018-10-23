معالي وزير التعليم يفتتح عدد من المدارس في جالو

جالو 23 أكتوبر 2018 (وال)- قام معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقته الدكتور فوزي بومرير، بزيارة للمؤسسات التعليمية في بلدية جالو.

هذا وأطلع معالي الوزير خلال زيارته على سير العملية التعليمية، واحتياجات المؤسسات التعليمية بالبلدية، رفقة مسؤول التعليم في جالو أجويلي السنوسي، وعميد البلدية الدكتور شعيب الأمين .

وافتتح معالي الوزير خلال زيارته عدد 4 مؤسسات تعليمية نفذت بتمويل من لجنة إدارة الأزمة في جالو، والتي تضم عدد مؤسستين للتعليم الأساسي ومؤسستين للتعليم الثانوي للبنات، وروضة نموذجية للأطفال، من أجل مواجهة العجز القائم في المباني التعليمية بالبلدية . (وال- جالو) س ي/ ر ت

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