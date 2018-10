المتوسط:

بدأ صباح الثلاثاء العمل بتنفيذ مشروع إنشاء طرق جديدة وصيانة بعض التقاطعات الاخرى داخل منطقة النواقية، الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة بنغازي.

وتأتي هذه الخطوة بتعليمات من الحكومة المؤقتة، لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي للتنمية المكانية بالمنطقة.

The post «المؤقتة» تعلن البدء في مشروع الطرق بمنطقة النواقية جنوب بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية