“أم الارانب”: 11 قتيلا و15 جريحا في اشتباكات مع العصابات التشادية

قال عميد بلدية أم الأرانب امحمد العربي، الثلاثاء، إن حصيلة الاشتباكات الدائرة في البلدية بلغت 11 قتيلا و15 جريحا تفاوتت جروحهم بين طفيفة ومتوسطة منذ بداية الاشتباكات.

وأضاف العربي في تصريح للرائد، أن عددا من السرايا ببلديات الجنوب التحقت مع سرية خالد بن الوليد، ولا زالت موجودة داخل المدينة بعدتها وعتادها؛ للدفاع عنها.

وأوضح العربي أن سرايا الجنوب أمهلت قوات المعارضة التشادية المتمركزة في مقر الشركة الصينية يومين لإخلاء المكان ومغادرة البلاد دون أسلحة.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت 14 أكتوبر بين سرية خالد بن الوليد وقوات المعارضة التشادية بمحيط بلدية أم الأرانب على خلفية اختطاف 6 أشخاص من البلدية.

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