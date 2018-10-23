وكيل عام داخلية المؤقتة يتابع سير العمل بمديرية الأمن والإدارات العامة في بنغازي

أجرى وكيل عام وزارة الداخلية العقيد ميلود جواد، جولة تفقدية لمديرية الأمن والإدارات العامة بمدينة بنغازي يومي الأحد والإثنين .

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، عقد العقيد ميلود خلال الزيارة، اجتماع مع مدير أمن بنغازي العقيد صلاح اهويدي ورؤساء المراكز والأقسام التابعه للمديرية ورؤساء بعض الاجهزه الأمنية، حث شمل اللقاء مناقشة الخطة الأمنية لتأمين المؤتمر العالمي للنفط والغاز المنعقد بمدينة بنغازي الأيام القادمة، إلى جانب متابعة خطط وآلية العمل بالإدارة خلال الفتره القادمة.

وتخللت جولة وكيل عام وزارة الداخلية، زيارة إلى مقر الإدارة العامة للتدريب ومقر المعهد العالي لضباط الشرطة، إلى جانب زيارة مقر الإدارة العامة للدعم الأمني، والإدارة العامة للإمداد والمخازن.

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