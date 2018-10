«بني وليد» تستلم 12 شاحنة محملة بالوقود من مستودع مصراتة

المتوسط:

أعلنت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي بالمجلس المحلي بني وليد، اليوم الثلاثاء، استلام 12 شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود والديزل من مستودع مصراتة النفطي.

ودعت اللجنة عبر حسابها الرسمي صفحتها بموقع فيسبوك، جميع المحطات إلى الإلتزام بمواعيد الفتح بعد تفريغ الشحنة.

كما وحذرت كل من يخالف هذه التعليمات، أنه سيتم ايقافه من التزود، داعية في هذا الصدد المواطنين، إبلاغ اللجنة بأية ملاحظات لاتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية.

