ميلانيزي: نعتمد على مشاركة روسيا وأمريكا بقمة باليرمو عن ليبيا

صرح وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي قائلًا: إننا «نعتمد على مشاركة فاعلة من جانب الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في قمة باليرمو عن ليبيا».

وأوضحت وكالة إيكي الإيطالية للأنباء، أن ذلك جاء في مداخلة ميلانيزي بالمنتدى عبر الأطلسي حول روسيا، بالعلاقة مع المؤتمر عن ليبيا، المقرر عقده يومي 12 و13 نوفمبر في باليرمو.

أضاف «ميلانيزي»، أنه «لدينا ثقة كبيرة بمؤتمر باليرمو من أجل ليبيا»، وكذلك «بمشاركة فاعلة من جانب روسيا والولايات المتحدة».

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، قد صرح أمس الاثنين، قائلًا: «سنكون شموليين للغاية، في مؤتمر باليرمو فقد دعونا جميع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الليبية»، موضحا أن «إيطاليا بالتعاون مع آخرين، تقدم طاولة (للحوار)، وفرصة للمواجهة، وأنه إن استطعنا إحراز تقدمٍ ما، نكون قد قدمنا إسهاما كبيرا لليبيين وللمجتمع الدولي».

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