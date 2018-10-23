شركة مليتة للنفط والغاز ترفع إنتاجها في حقل أبو الطفل

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيق شركة مليتة للنفط والغاز مؤخراً مكاسب كبيرة في حقل أبو الطفل النفطي، وذلك رغم كلّ التحديات الأمنية والقيود اللوجستية.

حيث أنهت شركة مليتة للنفط والغاز إجراء اختبارات التشغيل لتوربينة الغاز الشمسية TC5 بتاريخ 13 أكتوبر 2018. هذه التوربينة هي جزء من مشروع محرقة الضغط المنخفض والذي يعمل على زيادة كميات إنتاج غاز الآبار ذات الضغط المنخفض والذي ينتقل بعد ذلك إلى محطة تسييل الغاز (NGL). وقد نجح المشروع في زيادة كميات المكثفات بحوالي 2000 برميل ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 9500 برميل في اليوم ، وخفضت نسبة الغازات المنبعثة إلى الصفر.

كما ساعدت الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار، المملوكة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، في إتمام صيانة البئر رقم 56 ، وإعادته للإنتاج بقدرة 4800 برميل نفط في اليوم وحوالي 9 ملايين قدم مكعب من الغاز يومياً.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من صيانة البئر A49 قبل نهاية العام، وبالتالي سيزيد الإنتاج بمقدار 1000 برميل في اليوم.

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