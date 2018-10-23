كتيبة ثوار طرابلس تُسلم عدداً من مقراتها

علمت 218 من مصدر أمني مُطلع أن كتيبة ثوار طرابلس قامت بتسليم بعض مقراتها بالعاصمة إلى الجهات الرسمية المعنية بإدارتها وفق الترتيبات الأمنية المعلن عنها مؤخرا.

وتضمّنت المقرات التي سلمتها الكتيبة مواقع استراتيجية وهامة وسط طرابلس، وهي مقر الأمن المركزي بمنطقة زاوية الدهماني وفندقي الودان والمهاري، ومقر العقايدي بالقرب من شارع المدار.

وأوضح المصدر الأمني أن بعض الأفراد الذين كانوا يُشرفون على هذه المقرات استغلوا انتسابهم للكتيبة لارتكاب خروقات أمنية داخل العاصمة.

وأضاف المصدر الخاص أن هذه الخطوة جاءت للتأكيد على أن الكتيبة لن تتهاون في ردع كل متلاعب بالأمن والاستقرار، وستقف في وجه كل من يحاول الحديث باسمها واستغلاله لابتزاز الجهات الرسمية والمواطنين.

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