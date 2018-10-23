فرنسا تعرب عن استعدادها لتقديم الدعم الأمني لليبيا

أعربت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، عن استعداد بلادها لتقديم الدعم اللوجستي لليبيا في مجالات مراقبة الحدود وتدريب العناصر الأمنية ووضع الخطط التي تسهم في بسط الأمن داخل البلاد.

وجاء ذلك خلال زيارة أجرتها السفيرة إلى مقر وزراة الداخلية في طرابلس، التقت خلالها بوزير الداخلية المُفوض، فتحي باشاغا.

وأطلع باشاغا السفيرة الفرنسية خلال الاجتماع على مُستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة وضواحيها.

وتناول الاجتماع أهمية تفعيل الاتفاقيات الأمنية التي سبق وأن أبرمتها ليبيا مع فرنسا، ودعم ليبيا في مواجهة أزمة الهجرة غير القانونية.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الاجتماع بالفرصة المُناسبة لبدء تعاون أمني حقيقي بين البلدين، مُشدداً على حاجة ليبيا لمثل هذه الخطوة في هذا التوقيت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية