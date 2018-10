تكليف «الزنتاني» برئاسة القابضة للاتصالات

المتوسط:

أصدرت الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات في العاصمة طرابلس ، قراراً باعتماد قائمة مجلس الإدارة الجديدة والتي حل على رأسها المهندس عصام سعيد عبد الله الزناتي، خلفا للمقال فيصل قرقاب .

وأوضح نص القرار الذي تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على التشكيل الجديد للمجلس المكون من 7 أفراد، «الزناتي» رئيسًا للشركة، و6 أعضاء آخرين هم؛ «أحمد حسن خضورة»، و«عبد الباسط يوسف العزابي»، و«توفيق محمد الطويل»، و«محمد سعود شنين»، «سعيد امحمد الدويب»، «ابراهيم محمد الشقف “.

وكان البند الثالث من القرار، قد ناقش الأسماء المرشحة لتولي مهام مجلس الإدارة، حيث أبدى الطاهر الجهيمي تحفظه على إعادة تشكيل المجلس في الوقت الراهن، كما رأى ضرورة معالجة وضع الهيئة العامة للاتصالات من طرف الحكومة أولا وبعد النقاش، تقرر ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد التوافق على المرشحين المؤيدين ما بين أعضاء الجمعية العمومية الموافقين على إعادة تشكيله وانتهى الرأي على تشكيله كما تم عرضه سابقًا.

