عميد بلدية مصراتة لـ أخبار ليبيا24: لا مشكلة بين مصراتة و بنغازي .. المشكلة بين بنغازي التي مع حفتر و بنغازي التي ضده

أخبار ليبيا24- خاص

استلم مصطفى كرواد عضو المجلس البلدي مصراتة في ديسمبر 2017 مهام عميد البلدية خلفاً للراحل “محمد اشتيوي” الذي طالته يد الغدر من قبل ملثمين، أمطروه بوابل من الرصاص أثناء عودته في وقت متأخر من مطار المدينة، وأعلن منذ استلامه منصبه السير على نهج العميد الراحل، التقته “أخبار ليبيا24” وأجرت معه هذا الحوار…

-ماذا أنجز المجلس منذ استلامه مهامه في العام 2014؟

-المجلس منذ استلامه مهامه لم يتوانى في دعم القطاعات والمؤسسات المختلفة في المدينة، والأولويات كانت للصحة والتعليم والأمن، فقد قدمنا دعماً مادياً لجميع القطاعات في المدينة دون استثناء بما فيها الرياضة، لأننا نعلم أن الرياضة لها دور في توفير بيئة وأجواء خاصة بعيداً عن الحروب والنزاعات.

عدد الـعائلات النازحـة من بنغازي إلى مصراتة بلغت 8000 عائلة

وفيما يخص قطاع الصحة تخيّل أن مرضى السكر لا يتحصلون على جرعات الأنسولين وأدوية السكري وهذا مقلق لنا، وفيما يتعلق بقطاع الأمن، كان المجلس وراء تأسيس ودعم الفرقة الأولى لتأمين مستشفى مصراتة “مركز مصراتة الطبي” بما يضمن عدم تعرضه لأية اعتداءات.

وبالمجمل، لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم نجاحنا كمجلس في مجال المصالحة ولم الشمل، وتغيير صورة مصراتة ووضعها في صورتها الحقيقية بأنها مدينة تجارية وصناعية، وأنها مدينة جاذبة لا نافرة.

-على ذكر المصالحة، هل يُحسب للمجلس البلدي وحده نجاحه في عودة نازحي تاورغاء، أم أن عودة أهالي تاورغاء كانت بتضافر الجميع؟

-المجلس البلدي هو الحلقة الرئيسية وهو صاحب الدور الأكبر، وهو من فتح ملف تاورغاء من بداياته، وقد استمر العمل على الملف من طرفنا لـ 3 سنوات، ولكن كإنجاز نهائي شارك فيه كل أبناء المدينة دون استثناء ، ونحن أعطينا الفرصة للكل ، وصولاً للنتيجة المحققة الآن، وأستطيع أن أؤكد لك الآن أننا لسنا بحاجة إلى تأمين منطقة تاورغاء ، إذ ليس من مخاوف على سكانها.

-ماذا عن مسار عمل المجلس بعد اغتيال عميده الأسبق “محمد مفتاح شتيوي”؟

-العميد المغدور به ، شهيد السلام – رحمة الله عليه – كان المُدير التنفيذي لسياسة المجلس، ونحن كمجلس واصلنا على ذات النهج ، وذات السياسة فقط باختلاف الشخص المنفذ.

-ما هي خطة المجلس لحلحلة أزمات المواطن لا سيما في فصل الشتاء حيث تغرق طرقات مصراتة، والمواطن في المدينة يحملكم مسؤولية التقصير؟

-ساهمنا ببعض المشاريع التي تحت الإنجاز، مثلاً شفط تجمع مياه الأمطار بجانب كلية الهندسة، و شفط تجمع مياه الأمطار بجانب كلية التقنية الطبية، وضعنا خطوط – لم تكتمل – لشفط المياه وضخها لأقرب نقطة للخطوط الموجودة ، أضف إلى ذلك أننا سنوياً نقدم دعماً مادياً سنوياً لشركة المياه والصرف الصحي في مصراتة لمقاومة هذا الجانب بشفط تجمعات مياه الأمطار، فهم لا يستطيعون تقديم شيء دون دعم ديوان البلدية

-ما هي أبرز الملفات التي عمل عليها المجلس طيلة السنوات الأربعة الماضية؟

-تركيز المجلس البلدي من ناحية ملف المصالحة، أخذ الدور الأكبر من عمل المجلس،

إضافة إلى إنجاز ما يمكن إنجازه لصالح المدينة بما يضمن خدمة المواطن فيها، ولا أخفيك سراً أننا قدمنا دعماً حتى للجهات العسكرية بالمدينة بما يضمن استمرار دورها في تأمين مداخل المدينة ومخارجها.

-هل لك أن تطلعنا على جهود المجلس بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية في المدينة للحد من مستويات الجريمة؟

-بكل صراحة وكل مرارة، إن ما يعانيه الجانب الأمني هو عدم توفر عناصر قادرة على تحمل المسؤولية بشكل أكبر رغم أننا لا ننكر أنهم يبذلون جهداً، ودورنا معهم هو الإشراف وممارسة القوة الأدبية لا أكثر، أما عن معدلات الجريمة في مصراتة تعتبر طبيعية ومُرضية في ظل انتشار فوضى السلاح ، نتمنى ونسعى أن تكون أفضل.

لا مشكلة بين مصراتة و بنغازي المشكلة بين بنغازي التي مع حفتر و بنغازي التي ضده

-إلى أين توصلتم بشأن عودة الشركات الأجنبية للعمل في مصراتة واستكمال المشاريع المتوقفة؟

-أقولها بدون تردد.. “الشركات الأجنبية لن تعود ما لم يكن هناك أمن”، ولسنا نحن من يقول لهم هناك أمن، إذ أن تلك الشركات لا تستمع لمن هم في الداخل، هي تستمع لشركات التأمين، وبالتالي لن تعود ما لم تتحسن معدلات الأمن.

-لكن شركتي “شكوروفا” و “تي أم ال” التركيتين، الأولى عادت لفتح مسارات في منطقة زاوية المحجوب، والثانية عادت لبناء رصيف بميناء مصراتة البحري، كيف كانت ظروف عودة هاتين الشركتين؟

-هاتان الشركتان عادتا في العام 2012م، والظروف في ذاك الوقت تختلف تماماً عن الآن، ففي العام 2012م البلاد عاشت مرحلة من الأمن لن تجدها الآن للأسف.

والإشكاليات أمنية بامتياز، مثلاً “شركة شكوروفا” في حسابها الجاري أكثر من 14 مليون لكن أين هي “شكوروفا” ، فقط يوجد ليبيين باسم شركة شكوروفا ، أما الـ “تي أم ال”، فقد أنجزت مشروعها بميناء مصراتة البحري منذ العام 2013م.

-العائلات التي هُجّرت من بنغازي واستقرت في مصراتة بسبب تهمة قتالها مع مجلس شورى ثوار بنغازي، كم عددها، وكيف يعيشون في المدينة؟ وهل تُشّكل هذه العائلات تهديد أمني لمصراته؟

-عددهم يقارب 8000 أسرة، والعدد الدقيق بحوزة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية مصراتة الذين تسجل أعداد النازحين وتحصرهم في منظومتها.

هناك 4000 طالب من العائلات النازحة هم طلاب في مدارسنا شكلوا عبئاً إضافيا بمدارس مصراتة

أما كيف يعيشون، فهم يعيشون كما يعيش أهل مصراتة، وغالبيتهم أصولهم من مصراتة، وحتى من ليس أصله من المدينة فهو لديه علاقة بالمدينة وأهلها، إما لنسب ومصاهرة أو غيرها.

إضافة إلى ذلك هناك 4000 طالب من العائلات النازحة هم طلاب في مدارسنا شكلوا عبئاً إضافيا بمدارس مصراتة دون أي تدخل من الحكومة، ولم نتحصل حتى على فصول إضافية من وزارة التعليم، ربما فصول مصراتة أضحت مكتظة بالطلاب.

أما ما يتعلق بأن تلك العائلات تشكل تهديداً أمنياً، فالنواحي الأمنية يعلمها المختصون بالأمن، أما العائلات فلا يمكن أن تشكل تهديداً أمنياً.

-تُوصف العلاقة بين مصراتة وبنغازي بأنها “متوترة” خاصة بعد مشاركة مصراتة في دعم مجلس شورى ثوار بنغازي، ماذا فعلتم من أجل رأب الصدع وسد الفجوة؟

-هناك من يعتقد أن المشكلة بين مصراتة و بنغازي وهذا غير صحيح ، فالمشكلة بين بنغازي و بنغازي، بنغازي التي مع “خليفة حفتر”، و بنغازي التي هاجرت أو هُجّرت لمخاوف من انتقام حفتر.

ونحن كمجلس قادرون على حلحلة الملف، ملف التوتر، كما نجحنا في غيره من الملفات السابقة، وحلحلة أي ملف يعد مفتاح لحلحلة ملفات أخرى، كما حصل في ملف تاورغاء مثلاً الذي تمكنا من حلحلته، وكمجلس الآن لدينا رصيد كافي أمام الليبيين وأمام كل الأطراف بأن ندخل في أي ملف مصالحة.

-ما هي رسالتكم لمن سيتسلم منكم المهمة “المجلس البلدي المقبل”؟

-ندعو لهم بالتوفيق والسداد، ونقول لهم إن المهمة ليست سهلة، وتحتاج إلى تركيز كبير وعلاقات جيدة مع صُنّاع القرار في الدولة، وأنه لا يمكن أن تقوم البلدية لوحدها، بالجد والاجتهاد فقط يمكن تخفيف معاناة المواطن الذي يجب أن يكونوا بالقرب منه.

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