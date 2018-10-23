الجمعية العمومية لشركة الاتصالات برئاسة معيتيق تعفي القرقاب من منصبه وتعين عصام الزناتي خلفاً له

ليبيا – كشفت صحيفة “المرصد الايطالي” على أن الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصلات والتقنية التي يرأسها عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قد أعفت رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات فيصل قرقاب من منصبه .

وأضافت الصحيفة في مقالها الذي ترجمته وتابعته صحيفة المرصد بأن الجمعية العمومية برئاسة معيتيق قد أعادت تشكيل مجلس إدارة شركة الاتصالات برئاسة المدير السابق لشركة تامويل والرئيس السابق لمحفظة ليبيا أفريقيا عصام الزناتي مكان قرقاب .

وتحصلت المرصد على ورقة مسربة لما توصلت إليه الجمعية العمومية لقابضة الاتصالات في اجتماعها الاخير وكشفت على أن وزير تخطيط الوفاق الطاهر الجهيمي قد تحفظ على إعادة تشكيل المجلس في الوقت الحالي ، مبينةً بأن الاخير يرى ضرورة معالجة وضع الهيئة العامة للاتصالات من طرف الحكومة اولاً .

وأضافت الوثيقة بأنه بعد نقاش المجتمعين اتفقوا على اعادة تشكيل مجلس الادارة الذي كان يرأسه قرقاب وأنهم توافقوا على المرشحين الذين تم تأييد تمكينهم من الشركة من أعضاء الجمعية العمومية الموافقين على تشكيل المجلس الجديد وهذه كانت الاسماء :

عصام الزناتي رئيساً لمجلس ادارة الشركة على أن يكون المجلس بعضوية كل من أحمد خضورة وعبدالباسط العزابي وتوفيق الطويل ومحمد شنين وسعيد الدويب وابراهيم الشقف.

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