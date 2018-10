المتوسط:

حذر العقيد خالد عبدالعزيز البسطه، أهالي بلدية البيضاء، من خطر الرماية العشوائية، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تمارسه مديرية أمن الجبل الأخضر.

وأكد «البسطه» انهم لن يتوانوا عن تطبيق القانون ضد كل من يخالف و كل من يعرض حياة المواطنين للخطر، كما لفت إلى أهمية استخدام الرصاص الخلب في جنائز شهداء الواجب.

