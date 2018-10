استمرار مسلسل الاغتيالات في طرابلس.. والأخير مدير مكافحة الجريمة

المتوسط:

أكد مصدر أمني مسؤول في تصريح لصحيفة «المتوسط» رفض الإفصاح عن هويته لدواعى أمنية، اغتيال المقدم علي أبوشهيوة، مدير فرع جنوب طرابلس للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في منطقة قصر بن غشير الواقعة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر ذاته خلال حديثه الهاتفي مع المتوسط، أن مجموعة مسلحة قامت صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق النار على «أبو شهيوة»، قتل على إثرها، ولم تتبنى أي جهة الوقوف وراء اغتيال ابوشهيوة.

من جانبها، نعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المقدم علي أبوشهيوة، إثر اغتياله صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة الجناة.

