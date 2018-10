الجيش يوجه بلاغاً لكل منتسبيه

المتوسط:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بلاغًا جاء إلحاقًا لبلاغ القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن التحاق كافة منتسبي القوات المسلحة من العسكريين والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة (داخل وخارج ليبيا) والذين انطبقت عليهم شروط قانون العفو العام رقم (6) لسنة 2015.

وأضاف البيان الذي حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أنه نظرًا لما تواجه بلادنا من تحديات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله مما يحتم على جميع الليبيين الوقوف جنبا إلى جنب من أجل ضمان أمن واستقرار ليبيا، وأن يؤدي كل فرد دوره المناط به كلا في مجال عمله وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية.

وختم البيان، مؤكدًا إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إلى كافة منتسبيها بأن تمنحهم أخر فرصة للالتحاق إلى أقرب وحدة عسكرية من محل سكنهم وأن أخر موعد للالتحاق هو يوم السبت الموافق 10- 11-2018.

