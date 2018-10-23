المشير حفتر يجتمع بآمري الوحدات المشاركة في تطهير الجنوب لوضع خطة أي تحرك لمواجهة العدو

ليبيا – عقد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً بعدد من ضباط الجيش الليبي بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وآمر غرفة عمليات حوض مرزق، وآمري الوحدات المشاركة في تطهير الجنوب.

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الاجتماع جاء بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للوقوف على جاهزية كافة وحدات القوات المسلحة ووضع الخطط والترتيبات اللازمة لأي تحرك ضد العدو في اشارة منه لمسلحي المعارضة التشادية والخارجين عن القانون ، وكذلك للمحافظة على استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد وخاصة الجنوب.

وأشارت القيادة العامة بأن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها القائد العام للقوات المسلحة بقادة الجيش الليبي، وإلحاقا لاجتماعه أمس الإثنين بآمري المناطق العسكرية.

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