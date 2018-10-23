صحيفة: أوروبا فشلت بليبيا.. وحفتر “انتصر”

ألقت صحيفة (إل سيكولو ديتاليا) الإيطالية، باللوم على الدول الأوروبية بشأن فشل تعاملها مع الملف الليبي، واتهمت فرنسا بتحويل ليبيا إلى “جحيم”، في إشارة لاجتماع باريس الذي تم فيه تحديد موعد لانتخابات ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن إيطاليا تكيّفت بشكل سلبي مع اختيار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

واعتبرت الصحيفة أن قائد الجيش الوطني المُشير خليفة حفتر، هو الطرف المُنتصر بالوقت الحالي، حيث تحالف مع روسيا، في وقت نادت إيطاليا لعقد مؤتمر باليرمو حول ليبيا، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة.

وقدّمت الصحيفة صورة سوداوية للأوضاع في ليبيا، حيث قالت إن الفوضى لن تتوقف فيها، في حين تعتبر دولة مهمة لإيطاليا بالنظر إلى المصالح الاقتصادية، داعية حكومة بلادها الجديدة إلى تغيير الواقع والقيام بدور قيادي في ليبيا.

وبشأن مؤتمر باليرمو حول ليبيا والذي تعتزم إيطاليا عقده يومي 12،13 من شهر نوفمبر المقبل، أكدت الصحيفة أن لا أحد يؤمن به، وأنه يأتي كمحاولة لحل الأزمة فقط.

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