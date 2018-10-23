القيادة العامة تمنح فرصة أخيرة للمُتغيبين

منحت القيادة العامة للقوات المُسلحة مُنتسبيها من العسكريين والمدنيين فرصة أخيرة للالتحاق بأقرب وحدة عسكرية تقع بالقرب من مواقع إقامتهم قبل تاريخ الـ11 من نوفمبر القادم.

ووجهت القيادة العامة هذه الدعوة لكافة العسكريين المُتغيبين عن عملهم منذ عام 2011 ممن شملهم قانون العفو العام لعام 2015.

وأشار البلاغ الذي نشرته الصفحة الرسمية للقيادة العامة للقوات المُسلحة إلى أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والحرب التي تخوضها أجهزتها الأمنية ضد الإرهاب تُحتّم على الجميع الالتزام بأداء عمله، خاصة أفراد القوات المُسلحة لما لهم من دور هام خلال هذه المرحلة.

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