مسؤول في الخطوط الافريقية يكشف عن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الشركة

ليبيا – أعلن مدير الإدارة التجارية بشركة الخطوط الإفريقية خالد السويسي عن تغيير الشركة الافريقية للطيران القابضة مجلس إدارة الشركة وتكليف المهندش”شكري حسان” بإدارتها على أن يتم تعيين مديراً عاماً أخر في الأيام القادمة.

سويسي أعتبر في تصريح لقناة ليبيا الأحرار تابعته المرصد بأن الإنقسام الذي ساد مؤخراً داخل الشركة كان عائقاً أمام تقدمها وأستمرارها ويعتقد بأن المشاكل سيتم التغلب عليها في ظل قيادة موحدة .

وأكد على سعيهم لحل مشكلة ديون التشغيل ، وبأن بعضها سيتم تسديدها خلال هذا الأسبوع خصوصاً المتعلقة بمحطة أسطنبول ، مبيناً بأنه سيتم أيضاً تسديد ديون صيانة الطائرات المتوقفة ، وستكون الطائرات جاهزة للتسليم خلال شهر لتعزيز أسطول الشركة وإستيعاب الطلب المتزايد على تذاكر السفر .

سويسي تحدث عن الرسوم المضافة فيما يتعلق بالسعر التجاري للنقد الأجنبي، مؤكداً على تاثيرها المباشر على أسعار التذاكر ، على أعتبار أن حوالي 40 الى 60 % من التكاليف بالنقد الأجنبي ، مؤكداً بأن الاجتماعات قائمة لبحث الموضوع ويتم تقديم مذكرة وافية لوزير الأقتصاد فيما يخص ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية