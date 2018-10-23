القبض على مروج مخدرات بسوسة

سوسة-العنوان

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي شحات على شخص لقيامه بالاتجار بالمخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وأكدت تحريات ومعلومات القسم قيام المدعو “س-ع” مقيم في سوسة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من استراحة بطريق المصيف، مكانًا لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وقالت إن عملية القبض جاءت عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، حيث استهدف المذكور وضبط وبحوزته مخدر الحشيش وأدوات تعاطي للمخدرات.

وأضافت، “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسيتم العرض على النيابة حتى تباشر في التحقيق”.

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