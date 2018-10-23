صحيفة إيطالية تدعو حكومة بلادها إلى امتلاك الشجاعة لتغيير سياستها بليبيا

دعت صحيفة “إل سيكولو ديتاليا” الإيطالية، حكومة بلادها إلى امتلاك الشجاعة لتغيير سياستها في ليبيا.

وقالت الصحيفة في مقالها: “دعونا نتقبّل أن أوروبا أخطأت كل شيء في ليبيا، وأنه استنادا إلى وثبة متهورة من فرنسا التي تجري دائما وراء مصالحها الخاصة فقط، تم تحويل ليبيا إلى جحيم”، بحسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اختار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بالتشاور مع البيت الأبيض، كما تكيّفت إيطاليا جينتيلوني والحزب الديمقراطي بشكل سلبي مع هذا الاختيار، انصياعا منها لبروكسل كما فعلت دائما، وفق قولها.

وذكرت “إل سيكولو ديتاليا”، أن الفصيل الفائز حالياً الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد اختار التحالف مع روسيا فلاديمير بوتين، وهو خيار يثبت أنه الفائز، منوهة إلى أن الحكومة الإيطالية دعت الآن إلى عقد مؤتمر باليرمو حول ليبيا، لمحاولة ترقيع أجزاء هذا البلد، حسب تعبيرها.

وأضافت الصحيفة، أنه “لا أحد يؤمن بالمؤتمر، وليبيا التي توجد فيها مصالح اقتصادية قوية بالنسبة لإيطاليا، ستواصل السير في حالة من الفوضى، وتفضل مصالح غير تلك الإيطالية بالطبع، وأن المثير للدهشة عند هذه النقطة، هي أن الحكومة الإيطالية الجديدة التي تصف نفسها بأنها حكومة تغيير، لا تمتلك الشجاعة والقوة لتغيير نهجها كاملا في ليبيا، وتقرر لمرة واحدة جعل بلادنا تقوم بدور قيادي في ليبيا الماثل أمامه مباشرة”.

وخلصت الصحيفة الإيطالية إلى القول: إن “الوقت قد حان للتغيير على صعيد السياسة الخارجية أيضا والانفصال عن الماضي، وبشكل خاص إذا ثبت أن القرارات التي تم اتخاذها حتى الآن باءت بالفشل”.

وتحتضن إيطاليا خلال يومي 12 و13 نوفمبر المقبل مؤتمرا حول ليبيا، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من عدة دول من بينها مصر وتركيا والإمارات وقطر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب وتونس وبريطانيا وكندا وتشاد والجزائر والصين والأردن ومالطا، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر