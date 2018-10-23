سلامة: مصراتة مدينة مهمة لها ثقلها الاقتصادي والثقافي والعسكري

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، خلال زيارته إلى مدينة مصراتة اليوم الثلاثاء، أن مصراتة مدينة مهمة لها ثقلها الاقتصادي والثقافي والعسكري، على حد قوله.

وقال سلامة لوسائل الإعلام في مصراتة، “نحن هنا للتشاور مع ممثلين وأعيان وقادة عسكريين والمجتمع المدني، ولذلك نحن نعطي أهمية كبيرة للتواصل الدائم وتبادل الأفكار والرؤى مع الإخوة في هذه المدينة”.

وعقد سلامة أثناء زيارته إلى مصراتة اجتماعات مع أعضاء المجلس البلدي، وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن المدينة، وقادة عسكريين ومحليين ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك فئتي النساء والشباب، وفق ما نشرت البعثة الأممية على حسابها الرسمي في “نويتر”.

وشدد سلامة في اجتماعه مع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن مدينة مصراتة والمجلس البلدي بالمدينة، على أن دعمهم ضروري للدفع قدمًا بالإصلاحات الاقتصادية والأمنية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعمل دون كلل مع النظراء الليبيين على كلا الجبهتين لضمان إحراز التقدم.

وأضاف المبعوث الأممي قائلا: “أنا هنا للاستماع لآرائكم حول أفضل السبل لإحداث انفراج في حالة الجمود السياسي الحالي التي خلفتها المؤسسات الوطنية الليبية”.

وأعرب أعضاء مجلس البلدي ومجلسي النواب والدولة عن المدينة خلال هذا الاجتماع، عن دعمهم لحيادية الأمم المتحدة وللإصلاحات الاقتصادية التي طال ترقبها، والدفع بالترتيبات الأمنية الجديدة لتصحيح الوضع في طرابلس، مشددين على الحاجة لموقف دولي واضح وموحد تجاه ليبيا.

وأشار غسان سلامة خلال اجتماعه مع قيادات عسكرية وميدانية في مصراتة، إلى أنهم يسعون لإحلال قوة مشتركة محل التشكيلات المسلحة في طرابلس، مؤكدا أن العاصمة لكل الليبيين ويجب أن يكون كل ليبي قادراً على دخولها وهو آمن، حسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر