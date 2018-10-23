العمامي لـ218: حل الأزمة بيد الليبيين فقط

قال الكاتب والباحث السياسي محمد العمامي، إن السبب الحقيقي لما تمر به ليبيا هو “نحن” في إشارة لليبيين، مضيفاً أن كافة الأطراف الدولية لن تقوم بإيجاد حل حقيقي للأزمة الموجودة في ليبيا، ويجب على الليبيين التوافق، حيث لن يجلب السلاح أو الاعتماد على الأخرين الحل.

وانتقد العمامي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS“، الثلاثاء، ما آلت إليه الأمور بعد إعلان التحرير عام 2011، بسبب بعض الأطراف التي لم ينتبه إليها المجلس الوطني الانتقالي وقتها، حسب وصفه .

وأضاف العمامي أن المجتمع أصبح منقسماً لجزئين، أول يريد الدولة المدنية، وثاني يريد دولة مؤدلجة وإسلامية، مؤكداً على حرية كافة الأطراف بالتعبير عن رأيه بحرية.

وبين العمامي أنه يجب الانتباه إلى أراء كافة الأطراف، متسائلاً عن أسباب عدم قبول اختلاف الرأي والتعايش باختلاف الآراء بعد سنوات من الأزمة.

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