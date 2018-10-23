سرية خالد بن الوليد تناشد ‎الدفاع الجوي بالتدخل

ناشد المتحدث باسم سرية خالد بن الوليد، عمر محمود، كافة الحكومات والمسؤولين في ليبيا بتقديم الدعم الحقيقي للسرية والقوات المساندة لها في حربهم ضد العصابات التشادية التي تمكنت من دخول الأراضي الليبية.

وأكد محمود، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS“، الثلاثاء، أن المنطقة تشهد هدوءا حذرا، مضيفا أن العصابات التشادية تتواجد في محيط الشركة الصينية وحي 2000 وحدة سكنية وتتحصن بعدد من القناصين.

وأشار إلى أن السرية لا تملك الإمكانية العسكرية الكافية لطرد هذه العصابات، مناشداً الدفاع الجوي بالتدخل الفوري.

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