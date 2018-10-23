التعليم تطلق خدمة عرض أوراق الإجابة لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية

أطلقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الثلاثاء، خدمة عرض ومراجعة أوراق الإجابة لامتحانات الدور الثاني لطلبة شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالوزارة رمضان الغضوي، على صفحة الوزارة الرسمية، إن الطلاب بإمكانهم مراجعة الأوراق والتأكد من درجات الامتحان النهائي على الرابط ، إضافة الى إمكان التحقق من درجات أعمال السنة عبر موقع نتائج الامتحانات.

وأوضح مدير المركز الوطني للامتحانات جمال الفردغ، أن الطلاب بإمكانهم التقدم بطلب تظلم في غضون أسبوعين من تاريخ إطلاق الخدمة.

يشار إلى نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة “الدور الثاني”، بلغت 43.36%، في حين بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 66.54%.

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